Luka Dončić novinec meseca tudi za marec in april

New York, 12. aprila - Slovenski košarkarski čudežni deček Luka Dončić, član Dallas Mavericks, je postal novinec meseca zahodne konference severnoameriške lige NBA tudi za marec in april. Tako je 20-letnik nagrado za novinca meseca osvojil prav vsak mesec v svoji premierni sezoni NBA in je prvi kandidat tudi za prestižnejšo nagrado novinca leta NBA.