New York, 11. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno in večinoma okoli izhodišč. Vlagatelji čakajo na petkove objave bančnih velikanov JPMorgan Chase in Wells Fargo, ki začneta sezono objav četrtletnih poslovnih rezultatov, poročajo tuje tiskovne agencije.