Članice EU z dogovorom o začetku trgovinskih pogovorov z ZDA

Bruselj, 11. aprila - Članice EU so se danes v Bruslju načelno dogovorile o začetku trgovinskih pogovorov z ZDA, so sporočili viri pri EU. Mandat za pogajanja Evropske komisije z Washingtonom bodo predvidoma v ponedeljek brez razprave potrdili kmetijski ministri EU v Luksemburgu. Pogajanja so bila težavna zlasti zaradi stališč Francije.