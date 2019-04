Sodna praksa olajšuje prenos sedežev podjetij v tujino

Ljubljana/Celovec, 11. aprila - Sodna praksa olajšuje prenos sedežev podjetij iz Slovenije v tujino, pri katerem gospodarske družbe ne bi izgubile svoje pravne posebnosti in bi tako s sabo nesle vse svoje pravice in obveznosti, pogodbe ter povezave, so sporočili iz odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof. Ta je tak prenos iz Ljubljane v Celovec opravila v nekaj več kot treh mesecih.