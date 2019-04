V trčenju avtomobila in kombija na cesti Žiri-Račeva ena oseba huje poškodovana

Žiri, 11. aprila - Na cesti Žiri-Račeva sta okoli 15. ure trčila osebni avtomobil in kombi. Okoliščine kažejo, da je voznik avtomobila izgubil nadzor nad vozilom in trčil v kombi, ki je vozil nasproti. Voznika avtomobila je pri trčenju vrglo iz vozila in so ga morali oživljati, s helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Kranj.