V Moderni galeriji bodo podelili Jakopičevo nagrado in priznanji

Ljubljana, 12. aprila - V Moderni galeriji bodo drevi podelili nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2019. Jakopičevo nagrado, najvišjo nacionalno nagrado za likovno in vizualno umetnost, letos za življenjsko delo prejme akademski slikar, ilustrator in avtor animiranih filmov Milan Erič. Letošnja podelitev nagrade sovpada s 150. obletnico Jakopičevega rojstva.