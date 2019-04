Brexit znova preložen, tokrat predvidoma do 31. oktobra

pišeta Petra von Wüllerstorff in Sergeja Kotnik Zavrl

Bruselj/London, 11. aprila - Voditelji 27 članic EU in britanska premierka Theresa May so se na izrednem vrhu v Bruslju dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra. Združeno kraljestvo lahko EU zapusti tudi prej, če bo britanski parlament potrdil ločitveni dogovor. London pa do izstopa naj ne bi oviral dela evropskih institucij.