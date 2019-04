Ljubljana, 11. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste prihaja prihaja do zastojev na ljubljanski obvoznici na relaciji Bežigrad-Zadobrova, v Bežigradu, Kosezah in v razcepu Zadobrova. Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti na odseku Zadobrova-Sneberje ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru.