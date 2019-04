Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 11. aprila - Ponoči bo oblačno. Padavine se bodo predvsem v južnih krajih prehodno nekoliko okrepile, proti jutru se bo tam meja sneženja spustila do okoli 500 metrov nadmorske višine. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.