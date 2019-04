Kljub invalidnosti so paraplegiki in tetraplegiki ustvarjalni in koristni družbi

Ljubljana, 11. aprila - Zveza paraplegikov Slovenije letos praznuje 50 let delovanja pod sloganom Naš korak se vrti že pol stoletja. Kljub invalidnosti so ustvarjalni in koristni družbi, so ocenili v zvezi. Ob tem pa so opozorili na nujno sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, ukrepov za preprečevanje preležanin in potrebo po zvišanju invalidske pokojnine.