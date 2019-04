Sudanska vojska strmoglavila Baširja

Kartum, 11. aprila - Sudanska vojska je izvedla državni udar. Kot je sporočil obrambni minister in dosedanji podpredsednik Avad Ibn Auf, je vojska aretirala predsednika Omarja al Baširja in prevzela oblast. Baširja, ki je državo vodil več kot 30 let, so prepeljali na "varen kraj", je dejal po poročanju tujih tiskovni agencij.