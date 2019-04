Pri založbi Goga monumentalna izdaja doslej neobjavljenih Kosovelovih zapisov

Ljubljana, 11. aprila - Založba Goga je izdala ter danes v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) predstavila knjigo Vsem naj bom neznan. V dveh knjigah so na skoraj 2000 straneh zbrani vsi doslej neobjavljeni zapisi iz zapuščine Srečka Kosovela, ki jih je zbral in uredil Miklavž Komelj. Kot je povedal, knjigi Kosovelovo pisavo kažeta "v magmatskem stanju nastajanja".