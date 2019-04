Družinske zdravnike zmotile navedbe ZZZS

Ljubljana, 11. aprila - Družinske zdravnike, ki že dlje časa opozarjajo na preobremenjenost, so v zadnjih dneh zmotile navedbe ZZZS o povprečnem času, ki ga imajo v ambulanti na voljo za enega bolnika. Trditve ZZZS so zavrnili tako v zdravniški zbornici, kot sindikatu Praktikum. Ta zahteva vpogled v podatke in metodologijo, po kateri je zavod prišel do svojih trditev.