Današnje padavine šibkejše od pričakovanih, razlivanja rek ni bilo

Ljubljana, 11. aprila - Na Agenciji RS za okolje (Arso) so v sredo opozorili, da predvsem v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji pričakujejo obilne padavine. Danes zjutraj so ta opozorila preklicali, saj je bilo padavin manj, kot so sprva pričakovali, so za STA povedali na Arsu.