V Sudanu odstopil predsednik Bašir, razmere negotove

Kartum, 11. aprila - Po večmesečnih protestih v Sudanu je danes odstopil sudanski predsednik Omar al Bašir, so po poročanju Al Jazeere potrdili vladni viri v Kartumu. Razmere v Sudanu so sicer negotove, sudanska vojska pa je že pred urami napovedala, da bo dala "pomembno" izjavo, s čimer je sprožila ugibanja, da bi v državi lahko prišlo do vojaškega udara.