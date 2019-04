Prometna napoved do 18. aprila

Ljubljana, 11. aprila - Konec tedna se nam obeta zelo spremenljivo vreme, zato pozivajo k previdni vožnji, še posebej na vseh odsekih, kjer so predvidena dela in zapore. Aktivno potekajo dela v sklopu rušenja cestninskih postaj in obnove voziščne konstrukcije, zaradi česar na določenih odsekih pričakujejo zastoje, so sporočili iz prometno-informacijskega centra.