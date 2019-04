V Rogaški Slatini bodo mladi prikazali svoje znanje v programiranju

Rogaška Slatina, 13. aprila - V Vrtcu Rogaška Slatina in na II. osnovni šoli Rogaška Slatina bo danes potekal že 22. računalniški pokal Logo, katerega namen je uvajanje najmlajših v računalništvo. Na tekmovanju bodo mladi iz vrtcev in prvega triletja osnovnih šol prikazali svoje znanje v programiranju s programom Logo, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.