V Londonu po vnovični preložitvi brexita pozivi k razmisleku

London, 11. aprila - Potem ko so se voditelji 27 članic EU in britanska premierka Theresa May ponoči dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra, bo Mayeva danes nastopila v britanskem parlamentu, nadaljevali naj bi se tudi pogovori med vlado in opozicijskimi laburisti. V Londonu je medtem slišati pozive k vnovičnemu premisleku glede brexita.