Hrvaško elektrogospodarstvo vlaga 100 milijonov evrov v sončne elektrarne

Zagreb, 13. aprila - Javno podjetje Hrvatska elektroprivreda (Hep) bo do leta 2023 v sončne elektrarne vložilo 750 milijonov kun (101 milijonov evrov). Aprila bodo začeli graditi sončno elektrarno na otoku Visu, do konca leta pa tudi v mestu Vrlika v zaledju Dalmacije, so sporočili iz hrvaškega elektrogospodarstva.