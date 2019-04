Odbor in komisija DZ podprla prizadevanja za ureditev zastopstva slovenske manjšine v Rimu

Ljubljana, 11. aprila - Odbor DZ za zunanjo politiko in komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu sta se na današnji skupni seji seznanila s problematiko politične zastopanosti slovenske narodne skupnosti v Italiji. Podprla sta prizadevanja za ureditev vprašanja ter priporočila vladi, da se za to zavzema v stikih z visokimi italijanskimi predstavniki.