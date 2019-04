London/Frankfurt/Pariz, 11. aprila - Večina indeksov na evropskih borzah je v nov trgovalni dan vstopila s padcem. Na borznem parketu odmeva sredin dogovor voditeljev 27 članic EU in britanske premierke Theresa May o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.