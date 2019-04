Ljubljana, 11. aprila - Zaradi prometne nesreče je bil na dolenjski avtocesti v predoru Debeli hrib proti Ljubljani za nekaj časa zaprt vozni pas in nastal je daljši zastoj do priključka Šmarje-Sap. Posledice prometne nesreče so zdaj sicer že odstranili, a zastoj ostaja, je zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra.