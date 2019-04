Ljubljana, 11. aprila - Danes bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne slabel in ponekod ponehal. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.