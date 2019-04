Dnevnik: Humanitarci iz afere Žogica obsojeni na pogojne kazni

Celje, 11. aprila - Na celjskem okrajnem sodišču so bili zaradi ponarejanja listin in izneverjenja na nekajmesečne zaporne kazni obsojeni nekdanji vodilni predstavniki dveh humanitarnih društev, Žogica in Kekec, poroča današnji Dnevnik. Sodba je že pravnomočna, saj so obsojeni krivdo na sodišču priznali.