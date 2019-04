Krkina predlagana dividenda za 10,3 odstotka višja od lanske

Novo mesto, 11. aprila - Krkini nadzorniki in uprava te farmacevtske družbe so na sredini seji oblikovali predlog, da se delničarjem izplača dividenda v znesku 3,20 evra bruto na delnico. V primerjavi z lansko dividendo to predstavlja povečanje za 10,3 odstotka, so danes sporočili iz novomeške Krke.