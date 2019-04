Letošnja Naj smučišča so Cerkno, Golte in RTC Jakec Trije kralji

Maribor, 11. aprila - Zmagovalci letošnjega, 28. izbora za Naj smučišče so Smučarski center Cerkno, Golte, RTC Jakec Trije kralji, Snežni park Rogla in italijansko smučišče Kronplatz. Smučišča je predstavljala radijska oddaja Dobro jutro, Slovenija, smučarji pa so jih lahko ocenjevali tudi na spletnem portalu.