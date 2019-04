EU VOLITVE 2019: Namesto razvojnih izzivov EU v ospredju kampanje migracije in porast populizma

piše Vesna Rakovec Bernard

Ljubljana, 12. aprila - Kampanjo za evropske volitve bodo tako v Sloveniji kot drugih članicah EU bolj kot vprašanja o prihodnosti in razvojnih izzivih EU zaznamovale razprave, kot so migracije in porast populizma. Profesor z ljubljanske Fakultete za družbene vede Marko Lovec pa ocenjuje, da bo glavni motiv v kampanji eksistencialna kriza, v kateri je unija.