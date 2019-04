EU27 in Britanija z dogovorom o preložitvi brexita do konca oktobra

Bruselj, 11. aprila - Voditelji 27 članic EU in britanska premierka Theresa May so se dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra, je sporočil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. "To pomeni dodatnih šest mesecev za Združeno kraljestvo, da poišče najboljšo možno rešitev," je poudaril Tusk.