Obilno deževje lahko povzroči razlivanje večjih rek

Ljubljana, 11. aprila - Agencija RS za okolje (Arso) za ponoči in v četrtek dopoldan pričakuje obilne padavine, predvsem v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji. V tem času lahko krajevno pade od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, kar lahko povzroči razlivanje večjih rek. Ob predvideni okrepitvi padavin v noči na petek, pa lahko posamezni vodotoki znova narastejo.