Plenković zavrača "namigovanja o nadnaravni moči" hrvaške vlade

Bruselj, 10. aprila - Hrvaški vladi ni mogoče ničesar očitati, je poudaril hrvaški premier Andrej Plenković v povezavi s prisluškovalno afero glede arbitraže ob prihodu na vrh EU o brexitu. Namigovanja, da imamo nadnaravno moč in da vplivamo na to, kaj bo objavil kateri medij, so pretenciozna in nerealna. Ne vem, kako je lahko to resen argument, je dejal.