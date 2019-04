V vzhodni in deloma osrednji Sloveniji zaradi obilnih padavin možna razlivanja rek

Ljubljana, 10. aprila - Na Agenciji RS za okolje (Arso) do sredine četrtka pričakujejo predvsem v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji obilne padavine. V tem času lahko krajevno pade od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter. Do petka lahko hitro in močno narastejo posamezne manjše reke in hudourniški vodotoki. V četrtek se lahko začnejo razlivati tudi večje reke.

Danes popoldne in ponoči je pojav lokalnih hudourniških razlivanj in poplav najbolj verjeten v porečju Krke, možen pa je tudi drugod v osrednji in vzhodni Sloveniji. V noči na petek lahko posamezne manjše reke in hudourniški vodotoki ponovno močno narastejo, zlasti na širšem območju Notranjske in Dolenjske. V četrtek so poplave najbolj verjetne ob reki Krki in njenih pritokih, so zapisali na Arsu.

Zaradi napovednih obilnejših padavin Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov na območju vzhodne Slovenije. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, so sporočili iz zavoda.

Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču. Podrobnejša navodila so dostopna na spletnih straneh geološkega zavoda.