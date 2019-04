Ošpice ohromile javni prevoz v Celovcu

Celovec, 10. aprila - Javni prevoz v Celovcu so ohromile ošpice. Ker je za to boleznijo zbolel eden od voznikov mestnega avtobusa, danes začasno ni vozil noben avtobus. Mestni promet so v prestolnici avstrijske Koroške znova delno vzpostavili popoldne, potem ko so razkužili vse avtobuse in preverili precepljenost voznikov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.