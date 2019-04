Mayeva želi zagotoviti brexit do 22. maja

Bruselj, 10. aprila - Britanska premierka Theresa May je danes ob prihodu na posebni vrh EU o brexitu izpostavila namero, da zagotovi izstop Združenega kraljestva iz unije do 22. maja, torej do evropskih volitev. Bistveno je, da lahko izstopimo, takoj ko bomo ratificirali ločitveni sporazum, prizadevali si bomo, da je to čim prej, je poudarila.