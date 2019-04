Pirihu in Ručigaju članska državna naslova na velodromu

Novo mesto, 10. aprila - Na prenovljenem velodromu v Češči vasi pri Novem mestu je v torek in sredo potekalo državno prvenstvo za mladince in člane. Največ zanimanja so poželi obračuni v članski in U23 kategoriji, najbolj prestižno dirko, zasledovalno vožnjo na 4000 metrov, je zmagal Aleš Pirih iz KK Kranj.