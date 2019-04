Ljubljana, 10. aprila - Novinarska konferenca ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, na kateri bodo spregovorili o poslovanju Kobilarne Lipica v letu 2018 in v prvem trimesečju leta 2019, bo danes ob 18.30 in ne ob 17.30 zaradi neodložljivih obveznosti ministra v Kobilarni Lipica, so sporočili iz Kobilarne Lipica.