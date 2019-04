MNZ in policija z izolsko občino o prometni varnosti

Izola, 10. aprila - Vodstvo ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in policije se je danes v Izoli sestalo s predstavniki občine. Govorili so predvsem o prometni varnosti in varnosti v času turistične sezone. Policija sicer namerava z vrsto ukrepov zagotavljati pretočnost prometa in s tem prometno varnost tudi v poletnem času, so zapisali na spletni strani MNZ.