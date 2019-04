Usklajevanja o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi prihodnji teden

Ljubljana, 10. aprila - Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes srečal s predstavniki sindikatov, ki zastopajo zaposlene v zdravstveni negi. Ključna tema so bile poklicne kompetence in aktivnosti v zdravstveni negi. Dogovorili so se o časovnici, prvi operativni sestanki bodo prihodnji teden, je pojasnil minister. V sindikatih so bili s sestankom zadovoljni.