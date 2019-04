Ob donaciji opozorila o potencialnih nevarnostih streljanja z možnarji in karbidom

Ljubljana, 10. aprila - V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS (URI) - Soča so z donacijo NLB prejeli opremo za fizioterapijo in delovno terapijo, ki bo v pomoč pri obravnavi bolnikov. Ob današnji simbolni predaji sredstev so opozorili tudi na nevarnosti, ki jih lahko prinaša streljanje z možnarji in s karbidom v času velikonočnih in prvomajskih praznikov.