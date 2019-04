Ljubljanska borza: Krkine delnice potisnile SBI TOP navzgor

Ljubljana, 10. aprila - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Ta je v primerjavi s torkom pridobil 0,06 odstotka, navzgor pa so ga potisnile delnice Krke, ki so pridobile 0,69 odstotka vrednosti. Borzni posredniki so sklenili za 881.630 evrov prometa, za vlagatelje so bile najbolj zanimive Petrolove delnice.