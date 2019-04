Celje, 10. aprila - V Celju so danes za promet odprli nov most čez Koprivnico, ki so ga krajani krajevne skupnosti Ostrožno že težko pričakovali. Dela, ki jih je izvedlo preboldsko podjetje UB Projekt, so stala okoli 115.000 evrov, denar pa je v proračunu zagotovila celjska občina.