Camila Cabello bo nova Pepelka

New York, 11. aprila - Kubansko-ameriška igralka Camila Cabello bo odigrala glavno vlogo v najnovejši priredbi Pepelke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To, da si bo stekleni čeveljček nadela ženska latinskoameriškega rodu, predstavlja odmik od dolge tradicije belopoltih in večinoma svetlolasih Pepelk.