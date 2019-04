Poslanci SDS bi vojnim veteranom vrnili odvzete pravice

Ljubljana, 10. aprila - Poslanci SDS so danes v DZ vložili predlog novele zakona o vojnih veteranih. Ta po besedah poslanca Tomaža Lisca vojnim veteranom vrača pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, znižuje starostno mejo za pridobitev statusa vojnega veterana s 55 na 50 let ter dviguje prag za pridobitev veteranskega dodatka na 550 evrov.