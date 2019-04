V Srbiji opozarjajo na poslabšane demografske razmere

Beograd, 10. aprila - Srbija ima najnižji naravni prirastek prebivalstva od vseh nekdanjih jugoslovanskih republik. Do leta 2061 bi se število sedanjih okoli 7,1 milijona prebivalcev lahko zmanjšalo tudi do 30 odstotkov, so opozorili demografi z inštituta za družbene vede v Beogradu. Srbija je med 32 državami sveta, ki se soočajo z zmanjšanjem števila prebivalcev.