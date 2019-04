Danes je dan čistega športa

Ljubljana, 10. aprila - Po svetu in v Sloveniji se danes obeležuje dan čistega športa, ki je posvečen boju proti prepovedanim poživilom in ozaveščanju o škodljivih posledicah. Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) je ob tem pripravila spletno izobraževanje, ki je od danes dalje na voljo vsem slovenskim športnikom in športnicam.