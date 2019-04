Logaški policisti odslej v novih prostorih

Logatec, 10. aprila - V Logatcu so danes slovesno odprli nove prostore policijske postaje. Vanje se je 21 zaposlenih preselilo iz stare povsem neprimerne stavbe, kjer so delali 30 let. Po besedah notranjega ministra Boštjana Poklukarja gre za veliko pridobitev ne le za lokalno skupnost, ampak za celotno policijo.