Na dnevu radiodifuznih medijev poziv k odpravi zakonskih absurdov in smiselni regulaciji medijev

Ljubljana, 10. aprila - Regulacija medijev sama po sebi ni sporna, mora pa biti smiselna, so izpostavili govorci okrogle mize, s katero so na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) sklenili dan radiodifuznih medijev. Največkrat so izpostavili kvote, ki so po mnenju večine absurdne in na račun katerih pogosto trpi vsebina radijskega ali televizijskega programa.