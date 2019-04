Ljubljana, 10. aprila - Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matej Tonin bo danes po zaprti seji komisije ob 14.30 v DZ na Šubičevi 4, v sobi 117, dal izjavo za medije glede poročila o prisluškovanju tujih obveščevalnih služb ter stanje in razmere na Zahodnem Balkanu, so sporočili iz DZ. (STA)