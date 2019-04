V soboški galeriji Percepcija filma Roberta Černelča

Murska Sobota, 11. aprila - V Galeriji Murska Sobota bodo drevi ob 17. uri odprli samostojno razstavo Percepcija filma (risbe, slike, videi) Roberta Černelča. Razstavljene bodo risbe, slike in videoinstalacija, v katerih se umetnik osredotoča na filmske parametre, kot so atmosfera, ritem in specifični filmski momenti.