V nahrbtniku ugrabitelja avtobusa našli konopljo in amfetamine

Ljubljana, 10. aprila - Sodna obdukcija moškega, ki je minuli teden v Ljubljani ugrabil avtobus, še ni zaključena, zato vzrok smrti ugrabitelja še ni znan. So pa policisti v nahrbtniku, ki ga je 49-letnik pustil na drugem avtobusu, našli manjše količine konoplje in amfetaminov, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana.