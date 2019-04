V Slovenj Gradcu odkrili nekaj novih arheoloških najdb

Slovenj Gradec, 10. aprila - Pod vodstvom arheologov Koroškega pokrajinskega muzeja v tem času v Slovenj Gradcu na zasebnem zemljišču v središču mesta potekajo arheološka izkopavanja. Doslej so odkrili starejšo kanalizacijo in ob tem nekaj poznosrednjeveških in novoveških najdb. Večinoma gre za lončene najdbe, odkrita je bila tudi svetinjica.